Наргиз рассказала об измене мужа во время беременности 

Муж певицы Наргиз Закировой изменил ей, когда артистка находилась на седьмом месяце беременности. Об этом рассказала сама Наргиз в рамках YouTube-шоу «вМесте»

Певица рассказала, что влюбилась, когда ей было 18 лет. Она вышла замуж за возлюбленного и предполагала прожить с ним всю жизнь. Вскоре будущая звезда эстрады забеременела, а после узнала, что муж ей изменяет.

«Этот человек меня предал. Это меня сломало», — отметила артистка.

По ее словам, она сама себе дала обещание не встречаться ни с кем, пока по-настоящему не полюбит. Такого человека певица встретила в США, куда она эмигрировала из России. С Филиппом Бальзано Наргиз не только создала семью, мужчина стал для нее настоящим другом.