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Наргиз рассказала об измене мужа во время беременности 

Павел Тиунов 58 минут назад
Наргиз рассказала об измене мужа во время беременности
Фото: РИА Новости
Муж певицы Наргиз Закировой изменил ей, когда артистка находилась на седьмом месяце беременности. Об этом рассказала сама Наргиз в рамках YouTube-шоу «вМесте».
Певица рассказала, что влюбилась, когда ей было 18 лет. Она вышла замуж за возлюбленного и предполагала прожить с ним всю жизнь. Вскоре будущая звезда эстрады забеременела, а после узнала, что муж ей изменяет.
«Этот человек меня предал. Это меня сломало», — отметила артистка.
По ее словам, она сама себе дала обещание не встречаться ни с кем, пока по-настоящему не полюбит. Такого человека певица встретила в США, куда она эмигрировала из России. С Филиппом Бальзано Наргиз не только создала семью, мужчина стал для нее настоящим другом.
«Это была огромная любовь. Я никогда раньше такого не испытывала», — отметила звезда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что после скандального ухода Наргиз от продюсера Максима Фадеева артистка начала работать с Виктором Дробышем. Журналисты полагают, что сотрудничество певицы с наставником таких звезд как Стас Пьеха, Слава и др. может вылиться в «неожиданные дуэты».
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Стас Пьеха , Виктор Дробыш
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