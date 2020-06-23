Кравец пожаловалась на травлю из-за смерти Норкиной

После кончины телеведущей Юлии Норкиной главная светская львица страны усилила охрану.
Неожиданную смерть Юлии Норкиной до сих пор активно обсуждают в светском обществе. В причинах кончины журналистки разбиралась и певица Алёна Кравец. Главная светская львица страны заявила, что на Рублевке есть несколько версий произошедшего. По одной из них, Юля могла сама решить уйти на тот свет из-за проблем в личной жизни.
(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)
— Когда я озвучила эту услышанную мною версию, меня просто затравили в социальных сетях, — вздыхает Алёна. — Мне уже больше недели приходят гадкие сообщениях в соцсетях, а также эсэмэски с угрозами. Мне пишут: «Закрой свой рот, иначе тебе не поздоровится!» Честно говоря, я нахожусь в недоумении и напряжении. Не понимаю, из-за чего все это и когда закончится. Я ничего не утверждала, лишь предположила. Сказала о том, о чем слышала не от одного человека.
После сообщений с угрозами певица усилила охрану. Теперь она выходит из дома в сопровождении двух бодигардов, опасаясь за свою жизнь.
— Юлю Норкину я прекрасно знала, — продолжает Алёна. — У нас были разные периоды в отношениях. Поначалу она показывала, в том числе и мне, что не любит светских див, красоток, ярких молодых девушек. Они ее раздражали и бесили. Именно поэтому на одной из телевизионных съемок на «Первом канале» она на меня пыталась нападать и зло «покусывать». Но у меня, вы же знаете, где сядешь, там и слезешь. Я умею давать отпор интеллигентно, но твердо. После того нашего «мини-баттла» ее отношение ко мне резко поменялось. Не знаю, почему Норкина переключилась, но с тех пор стала по-другому ко мне относиться. Мы с ней подружились и многократно общались до самой смерти. Незадолго до трагического дня в своей жизни она меня приглашала на свой эфир на радио, который вела. Теперь на него прийти так и не получится.
Алёна знает, что супруг Норкиной уже вышел на работу. На записи очередного шоу «Место встречи» вел себя так, будто в его жизни ничего не произошло. Даже пошутил, заявив, что теперь «будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции». Кравец, как и другие поклонники Норкиной, эту шутку не оценила.
— Если честно, то по нему не видно, что сильно переживает и уж тем более страдает, — вздыхает Алёнушка. — Жалости Норкин точно не вызывает. Безутешным вдовцом его назвать тоже язык не поворачивается. Хотя, конечно, он сильный человек. Поэтому не исключаю, что у него может быть такая защитная реакция. Сейчас пошутит, а потом уйдет в траур. Я знаю, что у них с Юлей была сильная привязанность. Но все мужчины полигамны и редко бывают безукоризненными. На Рублевке болтают разные вещи. Не знаю, была ли там другая женщина. Но знаю точно, что не каждая жена примет измену любимого мужа. Юля вряд ли с этим смирилась бы. Она была очень самолюбивой и амбициозной.