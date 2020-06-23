Кравец пожаловалась на травлю из-за смерти Норкиной

После кончины телеведущей Юлии Норкиной главная светская львица страны усилила охрану.

Неожиданную смерть Юлии Норкиной до сих пор активно обсуждают в светском обществе. В причинах кончины журналистки разбиралась и певица Алёна Кравец . Главная светская львица страны заявила, что на Рублевке есть несколько версий произошедшего. По одной из них, Юля могла сама решить уйти на тот свет из-за проблем в личной жизни.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

— Когда я озвучила эту услышанную мною версию, меня просто затравили в социальных сетях, — вздыхает Алёна. — Мне уже больше недели приходят гадкие сообщениях в соцсетях, а также эсэмэски с угрозами. Мне пишут: «Закрой свой рот, иначе тебе не поздоровится!» Честно говоря, я нахожусь в недоумении и напряжении. Не понимаю, из-за чего все это и когда закончится. Я ничего не утверждала, лишь предположила. Сказала о том, о чем слышала не от одного человека.

После сообщений с угрозами певица усилила охрану. Теперь она выходит из дома в сопровождении двух бодигардов, опасаясь за свою жизнь.

— Юлю Норкину я прекрасно знала, — продолжает Алёна. — У нас были разные периоды в отношениях. Поначалу она показывала, в том числе и мне, что не любит светских див, красоток, ярких молодых девушек. Они ее раздражали и бесили. Именно поэтому на одной из телевизионных съемок на «Первом канале» она на меня пыталась нападать и зло «покусывать». Но у меня, вы же знаете, где сядешь, там и слезешь. Я умею давать отпор интеллигентно, но твердо. После того нашего «мини-баттла» ее отношение ко мне резко поменялось. Не знаю, почему Норкина переключилась, но с тех пор стала по-другому ко мне относиться. Мы с ней подружились и многократно общались до самой смерти. Незадолго до трагического дня в своей жизни она меня приглашала на свой эфир на радио, который вела. Теперь на него прийти так и не получится.

Алёна знает, что супруг Норкиной уже вышел на работу. На записи очередного шоу «Место встречи» вел себя так, будто в его жизни ничего не произошло. Даже пошутил, заявив, что теперь «будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции». Кравец, как и другие поклонники Норкиной, эту шутку не оценила.