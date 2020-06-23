Шнуров высмеял рекламирующих поправки звезд

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выразил свое недовольство агитирующими за поправки в Конституцию представителями шоу-бизнеса. Свое мнение по этому поводу артист высказал, разумеется, в полюбившейся многим поклонникам стихотворной форме на личной странице «Инстаграма».

«Нарядились, видно для затравки. Стас Михайлов ботоксным лицом, Призвает поддержать поправки, С ним Гном Гномыч, обнятый отцом, За поправки топят вместе с мамой. Вся элита, так сказать, на месте. Ну и Бузова, куда без самой-самой? Молятся за всех, и всех нас крестят» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пишет исполнитель.

«Чьи фантазии или по чьей наводке? Эти звезды могут ослепить. Если мне они предложат даже водки, То я, непременно, брошу пить», — иронично резюмировал он.

Подписчикам Шнурова понравилось его новое произведение. На текущий момент пост собрал уже более 190 тысяч «лайков» и сотни комментариев. Отметим, что сейчас на страницу шоумена подписаны 5,8 миллиона юзеров.