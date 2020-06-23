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Адвокат Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Адвокат опроверг информацию об алкоголизме Ефремова
Фото: РИА Новости
Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актер якобы имеет диагноз «хронический алкоголизм».
Ранее сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова появились в ряде российских СМИ.
«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический алкоголизм, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — рассказал адвокат в интервью «360».
Ранее Эльман Пашаев рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП. По его словам, актер пил с друзьями водку.
Актер Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Москва
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