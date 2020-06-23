«Печально»: Канделаки о сексе с украинским футболистом 

Милевский, как сообщал «Рамблер», играл в составе таких клубов, как киевское «Динамо» , турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», венгерский «Кишварда». В настоящее время он играет в брестском «Динамо». Некоторое время назад спортсмен заявил, что занимался сексом с Канделаки.

«На здоровье!» — заявила она вчера в ходе интервью Гордону.

Она отказалась прямо ответить на вопрос о том, занималась ли сексом с Милевским, сославшись на то, что Гордон ей не муж и не духовник, однако и не отрицала этого.

Журналистка заявила, что в ее истории это первый случай, когда мужчина хвастается, что у него был секс с женщиной.

Также она назвала Милевского некогда неплохим футболистом, а его заявление о сексе с ней — крайне печальным, потому что звучит так, будто никаких других счастливых моментов в его жизни не было.