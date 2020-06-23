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СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой» 

Павел Тиунов 1 час назад
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
Фото: РИА Новости
Павел Прилучный завел отношения со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, сообщает Telegram-канал «Курятник». Журналисты полагают, что роман актеров мог стать причиной размолвки артиста с экс-супругой Агатой Муцениеце.
Как сообщал «Рамблер», о планируемом разводе Прилучного с женой стало известно еще в феврале 2020 года. Его супруга актриса Агата Муцениеце заявила, что намерена расторгнуть брак с артистом. Два месяца спустя в качестве причин размолвки она назвала домашнее насилие со стороны мужа и злоупотребление им алкоголем.
21 июня стало известно, что пара официально развелась. Прилучный и Муцениеце прожили вместе 9 лет. У них есть общая дочь Мия.
Журналисты выяснили, что новой избранницей популярного актера стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Прилучный, по словам представителей СМИ, все чаще появляется на публике в сопровождении актрисы.
«К слову, в компании с ней же его видели и до развода. Видимо «Папина дочка» стала последней каплей в трещащем по швам браке Прилучного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Прилучный и Карпович познакомились в процессе общей работы над спектаклем «Косметика врага».
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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