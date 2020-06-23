СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой» 

Как сообщал «Рамблер», о планируемом разводе Прилучного с женой стало известно еще в феврале 2020 года. Его супруга актриса Агата Муцениеце заявила, что намерена расторгнуть брак с артистом. Два месяца спустя в качестве причин размолвки она назвала домашнее насилие со стороны мужа и злоупотребление им алкоголем.

21 июня стало известно, что пара официально развелась. Прилучный и Муцениеце прожили вместе 9 лет. У них есть общая дочь Мия.

Журналисты выяснили, что новой избранницей популярного актера стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Прилучный, по словам представителей СМИ, все чаще появляется на публике в сопровождении актрисы.

«К слову, в компании с ней же его видели и до развода. Видимо «Папина дочка» стала последней каплей в трещащем по швам браке Прилучного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прилучный и Карпович познакомились в процессе общей работы над спектаклем «Косметика врага».