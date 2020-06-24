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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым 

РИА Новости и ещё 6 38 минут назад
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
По словам артиста, он часто созванивался со своим коллегой, тем не менее, последний основательный разговор с Ефремовым состоялся примерно за неделю до ДТП. После инцидента, добавил актер, им не разрешают общаться.
"Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы, в принципе, довольно часто созванивались. Да каждые десять минут буквально. А потом я уехал на дачу. И как раз, когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается", — сказал Охлобыстин.
Он назвал Ефремова старинным другом, однако подчеркнул, что не одобряет поступок Ефремова, который сел пьяным за руль.
"Произошло это по обычной человеческой безалаберности — тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль", — заключил актер.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем отечественной машины курьер Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
По итогам экспертизы, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , StarHit
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