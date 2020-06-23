Популярный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал намерение американской компании Dreyer`s переименовать «эскимо», чтобы не уничижать народы севера. Он заявил, что подобная идея является спорной. И если рассуждать аналогично, то нужно менять названия многих привычных вещей, чтобы никого не обидеть.

— Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку, — сказал телеведущий в эфире Первого канала.

Придумывая новое забавное название для популярного лакомства, Ургант предложил переименовать его в « Майкла Джексона ».

— Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон! — в шутку сказал ведущий.

Ранее американские СМИ сообщили, что компания Dreyer's Grand Ice Cream изменит название мороженого Eskimo Pie, так как этот термин является уничижительным. Лакомство создали в 1920 году, в логотипе продукции используется образ мальчика в одежде эскимосов.