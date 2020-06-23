Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иван Ургант высмеял идею переименовать «эскимо» 

Вечерняя Москва и ещё 2 15 минут назад
Популярный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал намерение американской компании Dreyer`s переименовать «эскимо», чтобы не уничижать народы севера. Он заявил, что подобная идея является спорной. И если рассуждать аналогично, то нужно менять названия многих привычных вещей, чтобы никого не обидеть.
— Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку, — сказал телеведущий в эфире Первого канала.
Придумывая новое забавное название для популярного лакомства, Ургант предложил переименовать его в «Майкла Джексона».
— Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон! — в шутку сказал ведущий.
Ранее американские СМИ сообщили, что компания Dreyer's Grand Ice Cream изменит название мороженого Eskimo Pie, так как этот термин является уничижительным. Лакомство создали в 1920 году, в логотипе продукции используется образ мальчика в одежде эскимосов.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Вечерняя Москва: последние новости
Пригожин прокомментировал развод Асмус и Харламова Пригожин прокомментировал развод Асмус и Харламова «Ее интересовали только мужики и деньги»: Тамара Семина высказалась о Федосеевой-Шукшиной «Ее интересовали только мужики и деньги»: Тамара Семина высказалась о Федосеевой-Шукшиной Бывший директор «Уральских пельменей» рассказал, почему рад уходу из коллектива Бывший директор «Уральских пельменей» рассказал, почему рад уходу из коллектива
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Майкл Джексон , Иван Ургант , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение