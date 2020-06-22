Названа причина смерти экс-супруга Семеновой

Муж актрисы Екатерины Семёновой Кирилл Сигал скончался из-за острой сердечной недостаточности, сообщает телеканал РЕН ТВ. К такому выводу пришли судмедэксперты.

18 июня, как сообщал «Рамблер», тело Сигала было обнаружено его сестрой в автомобиле «Фольксваген» , припаркованном на улице Годовикова в Москве. Отмечалось, что 62-летний экс-супруг звезды телесериалов в последние годы жил тихой и скромной жизнью. В общении со звездами замечен не был. Журналисты подчеркивали, что несколько лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за многомиллионное мошенничество.

Спустя четыре дня стали известны результаты судмедэкспертизы. Специалисты пришли к выводу, что причиной смерти Сигала стала острая сердечная недостаточность. Также журналисты сообщили, что в день кончины мужчина приехал вместе со своей сестрой в магазин и остался ждать ее в машине. Женщина, выйдя с покупками, обнаружила, что ее брат мертв.

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