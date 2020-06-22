Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лолита рассказала, что её бывший муж приходил домой пьяным и избитым 

News.ru 57 минут назад
Лолита рассказала о приходившем избитым муже
Фото: News.ru
Певица Лолита Милявская рассказала о том, что не раз, будучи в браке, видела экс-супруга, тренера по сквошу Дмитрия Иванова в непотребном виде. Однажды бывший спутник звезды российского шоу-бизнеса угодил в аварию с квадроциклом.
Было такое. Жизнь большая. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Он приходил вусмерть пьяным и избитым. У человека есть проблема — нарциссическое расстройство. И оно активно проявилось после секты. Все, что сейчас происходит, является отклонением. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение, — поделилась певица в программе «Пусть говорят».
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты страшно травмирован
Дело в том, что в мае Иванов попал в больницу с большим количеством травм. Позже выяснилось, что он с друзьями — братьями Сергеем и Алексеем катались на квадроциклах по закрытому коттеджному посёлку и врезались в строительный вагончик.
Едва попав в руки к медикам, тренер по сквошу намекнул, что всё это последствия угроз адвоката Лолиты — Сергея Жорина. После этого правозащитник подал на Иванова в суд за клевету и бывшему мужу Лолиты ничего не оставалось, как признаться в том, что он попал в ДТП гоняя на квадроцикле.
При этом свидетели аварии предполагают, что он был не трезв в момент происшествия.
Был он бухой или накуренный, или под чем-то серьёзным, потому что ни тормозного пути, ничего нет, — отметили очевидцы.
Другие жители посёлка рассказали, что после этого по посёлку ходил человек и предлагал деньги, чтобы не вызывать полицию. Как отметили свидетели, полицейских якобы не было, а вот скорая в тот момент приезжала.
Лолита при этом считает, что после того, как развод вступил в силу, Иванову понадобился медийный повод, чтобы напомнить о себе и получить из этого выгоду.
Как писал NEWS.ru, ранее Милявская в очередной раз удивила своих поклонников. После развода с мужем и снятия режима самоизоляции из-за коронавируса артистка решила кардинально сменить свой имидж.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
News.ru: последние новости
Пугачёва в третий раз станет бабушкой Пугачёва в третий раз станет бабушкой «Мы не живём вместе»: муж Полины Гагариной рассказал о браке с певицей «Мы не живём вместе»: муж Полины Гагариной рассказал о браке с певицей Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» обнажилась ради науки Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» обнажилась ради науки
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
02:52
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение