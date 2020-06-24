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Родители не смогут попасть на кремацию Насти Тропицель 

Ирина Лебедева и ещё 8 2 часа назад
Стало известно, как похоронят погибшую на Бали блогершу
Фото: Соцсети
Останки Анастасии Зубриной, известной как Настя Тропицель, кремируют в четверг.
Траурная процедура пройдет без участия родственников, поскольку они не могут из-за закрытых границ попасть в Индонезию, — рассказывают
18-летняя россиянка, жившая на Бали, погибла, не справившись с управлением спортивным мотоциклом.
Девушка была успешным блогером-миллионершей, свою страничку в соцсети она вела с 12 лет. Родилась и выросла она в Санкт-Петербурге, а на Бали перебралась год назад.
Мощный красавец мотоцикл она приобрела совсем недавно и очень радовалась этой покупке.
Как ранее писал «Рамблер», Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня.
Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве.
Друзья Насти говорят, что она предчувствовала скорую смерть.
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Шоу-бизнес , Предсмертная записка , Индонезия
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