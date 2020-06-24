Стало известно, как похоронят погибшую на Бали блогершу

Останки Анастасии Зубриной, известной как Настя Тропицель, кремируют в четверг.

Траурная процедура пройдет без участия родственников, поскольку они не могут из-за закрытых границ попасть в Индонезию , — рассказывают

18-летняя россиянка, жившая на Бали, погибла, не справившись с управлением спортивным мотоциклом.

Девушка была успешным блогером-миллионершей, свою страничку в соцсети она вела с 12 лет. Родилась и выросла она в Санкт-Петербурге, а на Бали перебралась год назад.

Мощный красавец мотоцикл она приобрела совсем недавно и очень радовалась этой покупке.

Как ранее писал «Рамблер», Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня.

Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве.

Друзья Насти говорят, что она предчувствовала скорую смерть.