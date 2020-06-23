«Рамблер» писал, что 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, крайне сложно анализировать чужие отношения, однако вряд ли причиной развода стала пандемия и самоизоляция.

«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — отметил он.

Продюсер также подчеркнул, что у каждого «есть скелеты в шкафу», напомнив, что жизнь не стоит на месте и все меняется.