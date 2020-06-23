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«Жизнь меняется»: Пригожин о разводе Харламова и Асмус 

Алиса Селезнёва и ещё 78 41 минуту назад
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» высказался по поводу заявления о разводе, которое сделали резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
«Рамблер» писал, что 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
По словам продюсера Иосифа Пригожина, крайне сложно анализировать чужие отношения, однако вряд ли причиной развода стала пандемия и самоизоляция.
«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — отметил он.
Продюсер также подчеркнул, что у каждого «есть скелеты в шкафу», напомнив, что жизнь не стоит на месте и все меняется.
«Жизнь меняется. У меня первый брак был неудачным, что теперь я должен делать?» — привел пример Пригожин.
Шоу-бизнес , Видео , Comedy Club , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Иосиф Пригожин
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