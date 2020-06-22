Харламов объявил о разводе с Асмус

«Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — написал Харламов в Instagram.

Он подчеркнул, что ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий не повлиял на решение о расставании. Комик также отметил, что они с Кристиной Асмус расстаются «друзьями, с большим уважением друг к другу».

В свою очередь, Асмус также разместила пост о разводе с Харламовым.

По ее словам, «это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад».

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — добавила актриса.

Как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты с 2013 года, в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.