Харламов объявил о разводе с Асмус

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Харламов и Асмус объявили о разводе 

Вероника Полынина 12 минут назад
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Бракоразводный процесс уже идет.
«Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — написал Харламов в Instagram.
Он подчеркнул, что ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий не повлиял на решение о расставании. Комик также отметил, что они с Кристиной Асмус расстаются «друзьями, с большим уважением друг к другу».
В свою очередь, Асмус также разместила пост о разводе с Харламовым.
По ее словам, «это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад».
«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — добавила актриса.
Как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты с 2013 года, в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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