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«Засыпал за рулем»: родственники и друзья о жизни Децла 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
«Засыпал за рулем»: родственники и друзья о жизни Децла
Фото: РИА Новости
Родственники и друзья рэпера Децла поделились воспоминаниями о нем в книге «Кто ты, Кирилл Толмацкий?». Отрывки из произведения привел «СтарХит».
«Рамблер» писал, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.
В своей книге мать рэпера Ирина Толмацкая отметила, что ее сын был «готов кидаться на выручку» и доверял людям.
«Во взрослом возрасте, бывало, предлагали разные проекты. Он загорался, включался, привычно вытаскивал на себе. Потом все в сливках, а он — в стороне. Так было не раз и не два. Но меркантильности в нем все равно не родилось. Ну не было в Кирилле гена, отвечающего за расчетливость — и все тут! Только фантазия и доброта», — отметила она.
При этом, по словам близкой подруги музыканта, R’n’B-певицы Кнары Завацкой, Кириллу Толмацкому очень сложно было строить свою жизнь из-за свалившейся на него в раннем возрасте популярности.
«Постоянно кто-то подходил с просьбами — от сфотографироваться до поговорить. Потрогать дреды — вообще самое главное в жизни занятие: «Они как косички? А как ты их моешь? Что они означают? А голова не болит?». Выпрыгнуть из этого экшена, ой, как непросто. По сути, ты не можешь ни трусы себе спокойно купить, ни тарелку супа в кафе съесть, не сообщив общественности, как ты моешь голову», — рассказала она.
Жизнь Децла Завацкая охарактеризовала как «дурдом» и отметила, что, несмотря ни на что он пытался заниматься музыкой и искал гармонию «между тем, чего ждал от него потребитель, и тем, что чувствовал он сам».
«Конечно, усталость накопилась колоссальная. Несколько раз Кирилл засыпал за рулем. Он прекрасно водил, однако аварии стали его преследовать. После того как половину «Мазды» убило трамваем, долго вообще не садился за руль», — рассказала она.
По словам подруги певца, Толмацкому было очень сложно вновь завоевывать любовь зрителей и сам он «к продвижению относился очень личностно», однако и новые песни нашли своих слушателей.
«Прошло десять лет, Кирилл выпустил пять собственных альбомов. Да, сначала потребителей было человек двести, потом восемьсот, он снова начал заполнять залы», — отметила она.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , StarHit
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