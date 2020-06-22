Бибер ответил на обвинения в насилии

Певец Джастин Бибер ответил на обвинения в сексуальном насилии. В качестве опровержения музыкант подробно объяснил, почему это чисто физически было невозможно, а также заявил о намерении обратиться в суд.

Канадский певец Джастин Бибер категорически отверг обвинения в том, что в 2014 году он совершил насильственные действия в отношении девушки. По словам 26-летнего артиста, в данном случае он планирует обратиться в суд.

«Обычно я не обращаю внимания на [подобные] вещи, так как всю свою карьеру сталкиваюсь с рандомными обвинениями. Однако после обсуждения с женой и моей командой я решил все-таки коснуться этого вопроса», — цитирует музыканта Deadline.

Согласно Биберу, он не хотел торопиться с данным заявлением по той причине, что ему нужно было собрать достаточно фактов из уважения к реальным жертвам насилия.

«Слухи слухами, однако сексуальное насилие — не то, к чему я отношусь легко, — подчеркнул певец. — Я хотел высказаться сразу же, но из уважения к стольким жертвам, которые сталкиваются с этим ежедневно, решил убедиться, что имею факты для какого-либо заявления».

Отвечая на обвинения в сексуальном насилии, Бибер подчеркнул, что он никогда не был в отеле, где якобы произошло преступление с его непосредственным участием.

«В Twitter рассказывалось о моей причастности к сексуальному насилию, которое произошло 9 марта 2014 года в техасском Остине — в одном из местных отелей. Но я хочу внести ясность. В этой истории нет правды. В реальности, что я вам скоро докажу, меня никогда не было в этом месте, — продолжил артист. — [Согласно обвинениям,] я удивил толпу в Остине на фестивале SXSW, где я вышел на сцену и спел несколько песен. Однако чего этот человек [обвинитель] не знал, так это того, что я присутствовал на том шоу с моей тогдашней подругой Селеной Гомес».

Свой ответ на обвинения в насилии Бибер подкрепил ссылками на соответствующие новостные статьи, а также скриншотами электронных писем и квитанций. Кроме того, он заявил, что получил от менеджера отеля подтверждение, что не был там 9 и 10 марта 2014 года.

«К каждому заявлению о сексуальном насилии следует относиться очень серьезно, и поэтому мой ответ был необходим, — заключил музыкант. — Однако эта история фактически невозможна, и поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы подать в суд».

Вечером 20 июня в насилии Бибера обвинила женщина, представившаяся как Даниэль. В Twitter она написала, что на момент инцидента ей был 21 год. Согласно ее утверждениям, популярный певец подверг ее сексуальному насилию, несмотря на ее возражения и нежелание «заходить с ним слишком далеко».

В конце мая Бибер привлек внимание российских СМИ и интернет-пользователей снимком в Instagram, на котором крупными буквами было написано русское матерное слово.

В резонансном посте музыкант выразил поддержку движению #BlackLivesMatter, выступающему против насилия в отношении темнокожих и полицейского беспредела.

«Ни одна жизнь не имеет значения до тех пор, пока не имеет значения жизнь темнокожих», — говорилось в подписи к фотографии, на которой артист был запечатлен сидящим на краю бетонной плиты.

При этом большую часть снимка заняло написанное на плите матерное слово на русском языке, что позабавило некоторых отечественных подписчиков Бибера.