«Ефремову под колеса бросился маленький котенок» 

Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале упрекнул защиту Ефремова в том, что они недорабатывают, «отмазывая» своего клиента, совершившего ДТП со смертельным исходом.
Как сообщал «Рамблер», ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремов был вынужден нетрезвым сесть за руль, так как его друг с Украины, чья родственница оказалась в больнице в Москве, попросил о помощи.
«Это прекрасно. Только немного недоработали. Надо написать, что на встречку Ефремов вылетел, потому что ему под колеса бросился маленький пушистый котенок. И можно отпускать», — оценил слова адвоката блогер.
Он также отметил, что остается вопрос, почему Ефремов «бухой целый день мотался на машине», и высказал мнение, что у актера, наверное, «в беду попало сразу несколько друзей».
Напомним, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.