Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ефремову под колеса бросился маленький котенок» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Ефремову под колеса бросился маленький котенок»
Фото: РИА Новости
Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале упрекнул защиту Ефремова в том, что они недорабатывают, «отмазывая» своего клиента, совершившего ДТП со смертельным исходом.
Как сообщал «Рамблер», ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремов был вынужден нетрезвым сесть за руль, так как его друг с Украины, чья родственница оказалась в больнице в Москве, попросил о помощи.
«Это прекрасно. Только немного недоработали. Надо написать, что на встречку Ефремов вылетел, потому что ему под колеса бросился маленький пушистый котенок. И можно отпускать», — оценил слова адвоката блогер.
Он также отметил, что остается вопрос, почему Ефремов «бухой целый день мотался на машине», и высказал мнение, что у актера, наверное, «в беду попало сразу несколько друзей».
Напомним, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Колясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
00:11
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
Армия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
00:17
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение