«Ефремову под колеса бросился маленький котенок» 

Как сообщал «Рамблер», ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремов был вынужден нетрезвым сесть за руль, так как его друг с Украины, чья родственница оказалась в больнице в Москве, попросил о помощи.

«Это прекрасно. Только немного недоработали. Надо написать, что на встречку Ефремов вылетел, потому что ему под колеса бросился маленький пушистый котенок. И можно отпускать», — оценил слова адвоката блогер.

Он также отметил, что остается вопрос, почему Ефремов «бухой целый день мотался на машине», и высказал мнение, что у актера, наверное, «в беду попало сразу несколько друзей».