Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не нужны тут слова»: в семье певицы Натали случилась беда 

Ирина Лебедева и ещё 6 13 минут назад
В семье певицы Натали случилось горе
Фото: Instagram
Натали поделилась со своими подписчиками болью утраты — ушел из жизни ее отец, Анатолий Миняев. Ему было 70 лет.
«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! "Оргстекло"! Наш садовод, помидорный король! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас… Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату…», написала она в инстаграме и выложила видео об отце.
Подписчики поддерживают певицу, выражают соболезнования. Но разве утешат в горе даже самые добрые слова?
«Я промолчу. Не нужны тут слова. Сердцем я с Вами… Натали…»
Как ранее писал «Рамблер», 46-летняя певица Натали рассказала историю двух своих фотографий.
«Фото, сделанные в один день! Фото справа выложила 9.05, фото слева — 10.05. Про первое сказали — «старая», «исхудавшая», про второе — «поправилась», «сделала пластику», «молодая»…
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Парад Победы в Москве завершился
00:24
Парад Победы в Москве завершился
Армия Новости Москвы
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
00:35
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
В мире
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение