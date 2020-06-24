В семье певицы Натали случилось горе

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Натали поделилась со своими подписчиками болью утраты — ушел из жизни ее отец, Анатолий Миняев. Ему было 70 лет.

«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! "Оргстекло"! Наш садовод, помидорный король! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас… Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату…», написала она в инстаграме и выложила видео об отце.

Подписчики поддерживают певицу, выражают соболезнования. Но разве утешат в горе даже самые добрые слова?

«Я промолчу. Не нужны тут слова. Сердцем я с Вами… Натали…»

Как ранее писал «Рамблер», 46-летняя певица Натали рассказала историю двух своих фотографий.