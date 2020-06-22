Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки
Фото: globallookpress.com
Артист отрицает все обвинения и обещает разобраться в этой ситуации до конца.
Джастин Бибер категорически отрицает обвинения в том, что он изнасиловал женщину в 2014 году, и планирует принять законные меры по установлению истины в этом деле.
Женщина, идентифицированная как Даниэль, написала в субботу вечером в Twitter, что инцидент произошел в отеле штата Техас 9 марта 2014 года. Жертва, которой в то время был 21 год, утверждает, что Бибер сексуально напал на нее после того, как они по обоюдному согласию поцеловались.
«Я чувствовала себя так, словно потеряла сознание. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше», — заявила пострадавшая.
Бибер сразу же решил опровергнуть это обвинение. По словам артиста, за все время своей карьеры он часто имел дело с ложными обвинениями в свой адрес, однако именно по этому вопросу он решил высказаться, после того, как посовещался с женой и юристами. Как объяснил артист, слухи всегда были, но обвинения в сексуальном преступлении — это уже серьезно. Бибер заявил, что вся история — ложь, причем полная, ведь Джастин даже никогда не был в этом отеле, при этом артист предъявил доказательства, сообщает издание Deadline.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Интим не предлагать»: бывшая жена рыжего из «Иванушек» снялась полностью обнаженной «Интим не предлагать»: бывшая жена рыжего из «Иванушек» снялась полностью обнаженной Нетиевский впервые озвучил условия заключения мирного договора с «Уральскими пельменями» Нетиевский впервые озвучил условия заключения мирного договора с «Уральскими пельменями» Появились слухи об исключении Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы» Появились слухи об исключении Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Джастин Бибер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
«Мотоциклист тянет тебя вниз»
«Мотоциклист тянет тебя вниз»
Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной
Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной
Названа новая версия смерти участницы «Дома-2»
Названа новая версия смерти участницы «Дома-2»
Видео
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение