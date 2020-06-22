Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки 

Артист отрицает все обвинения и обещает разобраться в этой ситуации до конца.

Джастин Бибер категорически отрицает обвинения в том, что он изнасиловал женщину в 2014 году, и планирует принять законные меры по установлению истины в этом деле.

Женщина, идентифицированная как Даниэль, написала в субботу вечером в Twitter, что инцидент произошел в отеле штата Техас 9 марта 2014 года. Жертва, которой в то время был 21 год, утверждает, что Бибер сексуально напал на нее после того, как они по обоюдному согласию поцеловались.

«Я чувствовала себя так, словно потеряла сознание. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше», — заявила пострадавшая.

Бибер сразу же решил опровергнуть это обвинение. По словам артиста, за все время своей карьеры он часто имел дело с ложными обвинениями в свой адрес, однако именно по этому вопросу он решил высказаться, после того, как посовещался с женой и юристами. Как объяснил артист, слухи всегда были, но обвинения в сексуальном преступлении — это уже серьезно. Бибер заявил, что вся история — ложь, причем полная, ведь Джастин даже никогда не был в этом отеле, при этом артист предъявил доказательства, сообщает издание Deadline.