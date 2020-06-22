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«Если бы ты не пил вообще, трагедии бы не было» 

Павел Тиунов 28 минут назад
Подруга Михаила Ефремова поэтесса Валерия Коренная на своей странице в Facebook рекомендовала артисту бросить пить, поскольку его тяга к алкоголю стала основной причиной произошедшей трагедии, унёсшей по вине артиста жизнь человека. По ее словам, Ефремов пьёт со студенчества.
Коренная подчеркнула, что жизнь Заслуженного артиста РФ омрачают плохие события, связанные с алкоголем и наркотиками.
При этом, уверяет поэтесса, сам Ефремов называет свою зависимость «пьянством», хотя речь идет об «алкоголизме».
«Если бы ты не пил вообще, этой трагедии не было бы», — написала она в обращении к актеру (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом Коренная посоветовала Ефремову не бояться бросать пить, поскольку после избавления от дурной привычки его жизнь «станет ярче».
«Если ты думаешь, что потеряешь кураж или талант, ты ошибаешься. Если ты боишься потерять друзей, то "потерянными" будут только собутыльники. Друзья останутся», — отметила поэтесса.
Комментируя обращение Ефремова к родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, Коренная подчеркнула, что жизнь артиста, вопреки его заявлению, еще не закончена. Она выразила уверенность, что трагедия станет переломным моментом в жизни артиста, который поможет ему правильно расставить приоритеты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер сел пьяным за руль, чтобы выручить своего друга. По его словам, товарищ актера из Украины попросил помочь своим родственникам, угодившим в московскую клинику в тяжелом состоянии. В результате Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, чтобы поехать в больницу.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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