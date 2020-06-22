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Лечение Нелли Кобзон может стоить больших денег 

Суть событий 48 минут назад
Раскрыта стоимость лечения Нелли Кобзон
Фото: скриншот
Появилась информация о стоимости лечения вдовы народного артиста и политика Иосифа Кобзона в элитной московской клинике, куда она попала, по сведениям источников, с коронавирусной инфекцией.
Источники раскрыли ценник элитной клиники в Москве. Появилась информация о стоимости лечения вдовы народного артиста и политика Иосифа Кобзона в элитной московской клинике, куда она попала, по сведениям источников, с коронавирусной инфекцией.
Информация о доставке в больницу появилась 21 июня. Официальных комментариев со стороны 69-летней Нелли Кобзон и ее близких по сей день нет, но источники готовы представить известную им информацию.
Пока инсайдеры не располагают сведениями о состоянии, в котором находится знаменитая женщина. Зато готовы раскрыть ценники элитной клиники, в которой она может находиться. В разгар пандемии медучреждение было переоборудовано под больных пневмонией и COVID-19. Палата «люкс», как сообщает «Комсомольская правда», в больнице стоит 37 700 рублей в сутки. А стандартное помещение — 29 300 рублей. Иными словами, несколько дней госпитализации могут вылиться в весьма солидную сумму.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Москва
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