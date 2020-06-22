«Уральский пельмень» назвал директора коллектива «продавцом оружия» 

При этом юморист, который ушёл из команды из-за скандала с исчезновением денег, допустил свое возвращение в состав «пельменей».

Как сообщал «Рамблер», Нетиевского подозревают в хищении порядка 8 миллионов рублей из бюджета шоу, которые он якобы сам себе выплатил за не существующие сценарии и концерты.

Директор шоу Евгений Орлов сообщил, что пропажа денег вскрылась в результате инвентаризации. В итоге Нетиевскому пришлось уйти из команды со скандалом.

В беседе с журналистами бывший участник популярного шоу заявил, что допускает свое возвращение в программу. Однако он назвал одно условие, чтобы его «война» с бывшими коллегами «наконец закончилась».

«Пока «пельменями» руководит «продавец оружия», я имею ввиду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться», — пояснил Нетиевский.

По его словам, нынешний руководитель шоу хорошо владеет навыками черного пиара, умеет захватывать активы и манипулировать коллективом. При этом, уверяет бывший квн-щик, за пять лет его отсутствия команда не создала ничего нового.