«Уральский пельмень» назвал директора коллектива «продавцом оружия» 

Бывший участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что нынешний директор коллектива Евгений Орлов — «продавец оружия», сообщает Teleprogramma.pro.
При этом юморист, который ушёл из команды из-за скандала с исчезновением денег, допустил свое возвращение в состав «пельменей».
Как сообщал «Рамблер», Нетиевского подозревают в хищении порядка 8 миллионов рублей из бюджета шоу, которые он якобы сам себе выплатил за не существующие сценарии и концерты.
Директор шоу Евгений Орлов сообщил, что пропажа денег вскрылась в результате инвентаризации. В итоге Нетиевскому пришлось уйти из команды со скандалом.
В беседе с журналистами бывший участник популярного шоу заявил, что допускает свое возвращение в программу. Однако он назвал одно условие, чтобы его «война» с бывшими коллегами «наконец закончилась».
«Пока «пельменями» руководит «продавец оружия», я имею ввиду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться», — пояснил Нетиевский.
По его словам, нынешний руководитель шоу хорошо владеет навыками черного пиара, умеет захватывать активы и манипулировать коллективом. При этом, уверяет бывший квн-щик, за пять лет его отсутствия команда не создала ничего нового.
«Искренне радуюсь, что запущенный когда-то маховик нашего шоу крутится по сей день, и желаю, чтоб это длилось дольше», — заявил Нетиевский, выразив при этом надежду, что со временем «лишние люди отвалятся от шоу».