В семье Пугачёвой ожидается пополнение 

В семье певицы Аллы Пугачёвой ожидается рождение ещё одной девочки. Всенародная любимица в третий раз станет двоюродной бабушкой.

Племянник Пугачёвой Влад скоро станет отцом. Его супруга Гузель ждёт девочку. При этом звёздный наследник, который является сыном брата Примадонны Евгения Пугачева , сейчас лежит в больнице. Мужчина в эфире телеканала НТВ рассказал, что у него обострение панкреатита.

Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной, — объяснил Влад Пугачёв.

Он добавил, что завязал с вредными привычками. По его словам, тётя не раз оплачивала его лечение за границей. Пугачёва даже подарила своему племяннику квартиру в Москве. Там он будет жить вместе со своей новой женой и дочкой.

Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.