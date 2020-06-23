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В семье Пугачёвой ожидается пополнение 

News.ru и ещё 3 23 минуты назад
В семье Пугачёвой ожидается пополнение
Фото: РИА Новости
В семье певицы Аллы Пугачёвой ожидается рождение ещё одной девочки. Всенародная любимица в третий раз станет двоюродной бабушкой.
Племянник Пугачёвой Влад скоро станет отцом. Его супруга Гузель ждёт девочку. При этом звёздный наследник, который является сыном брата Примадонны Евгения Пугачева, сейчас лежит в больнице. Мужчина в эфире телеканала НТВ рассказал, что у него обострение панкреатита.
Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной, — объяснил Влад Пугачёв.
Он добавил, что завязал с вредными привычками. По его словам, тётя не раз оплачивала его лечение за границей. Пугачёва даже подарила своему племяннику квартиру в Москве. Там он будет жить вместе со своей новой женой и дочкой.
Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.
Как ранее писал NEWS.ru, внуку Пугачёвой Дени Байсарову исполнилось 22 года. Он получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша. Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной. Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее Примадонны, которая одобрила выбор Дени.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Евгений Пугачев , Дени Байсаров , Максим Галкин , Алла Пугачева , МГИМО , НТВ
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