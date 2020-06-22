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«Интим не предлагать»: экс-супруга «Иванушки» разделась 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной
Фото: globallookpress.com
Бывшая жена солистка группы «Иванушки Int.» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена полностью обнаженной. При этом женщина попросила пользователей не предлагать ей «интим».
Пост появился в соцести 21 июня. На фото полностью голая 41-летняя Лопатова лежит на боку, прикрывая рукой грудь. Снимок сделан на фоне скалистой местности. В подписи к фотографии экс-супруга певца заявила, что решила «посвятить себя науке».
«Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк!:))))))) кстати тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала она орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом женщина снабдила свой пост хэштегами #эротика и #интимнепредлагать.
Как сообщал «Рамблер», Мария Лопатова и Андрей Григорьев-Апполонов прожили вместе три года. Пара рассталась после того, как у женщины случился выкидыш. Впоследствии Лопатова вышла замуж за звезду российского баскетбола Андрея Кириленко, с которым воспитывает четверых детей.
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Шоу-бизнес , Другое , Андрей Кириленко , Мария Лопатова
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