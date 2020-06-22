Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной

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Пост появился в соцести 21 июня. На фото полностью голая 41-летняя Лопатова лежит на боку, прикрывая рукой грудь. Снимок сделан на фоне скалистой местности. В подписи к фотографии экс-супруга певца заявила, что решила «посвятить себя науке».

«Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк!:))))))) кстати тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала она орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом женщина снабдила свой пост хэштегами #эротика и #интимнепредлагать.