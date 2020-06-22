Названа причина ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов , который, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал смертельное ДТП, сел за руль пьяным, чтобы выручить друга из Украины заявил изданию «Собеседник» адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, актер спешил в клинику, куда в тяжелом состоянии попали родственники его товарища.

В разговоре с журналистами Пашаев опроверг версию о том, что Ефремов якобы запил из-за признания дочери в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он подчеркнул, что артист вечером 8 июня употребил алкоголь в честь православного праздника и никуда ехать не собирался. Планы Ефремова спутал неожиданный звонок от друга из Украины.

«Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в (московскую) больницу и находятся в очень тяжелом состоянии», — пояснил Пашаев.

Ефремов якобы отправился в клинику, чтобы помочь родственникам товарища. При этом адвокат назвал артиста "добросовестным человеком", который не будет придумывать отговорки, чтобы избежать наказания.