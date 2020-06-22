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Ефремов сел пьяным за руль ради друга из Украины 

Павел Тиунов 12 минут назад
Названа причина ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов, который, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал смертельное ДТП, сел за руль пьяным, чтобы выручить друга из Украины, заявил изданию «Собеседник» адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, актер спешил в клинику, куда в тяжелом состоянии попали родственники его товарища.
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В разговоре с журналистами Пашаев опроверг версию о том, что Ефремов якобы запил из-за признания дочери в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он подчеркнул, что артист вечером 8 июня употребил алкоголь в честь православного праздника и никуда ехать не собирался. Планы Ефремова спутал неожиданный звонок от друга из Украины.
«Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в (московскую) больницу и находятся в очень тяжелом состоянии», — пояснил Пашаев.
Ефремов якобы отправился в клинику, чтобы помочь родственникам товарища. При этом адвокат назвал артиста "добросовестным человеком", который не будет придумывать отговорки, чтобы избежать наказания.
Как сообщал «Рамблер», нетрезвый трагедия разыгралась 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип Ефремова пересек двойную сплошную линию и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного авто Сергей Захаров в результате скончался от полученных травм.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИД "Собеседник"
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