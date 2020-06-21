Билана «лишили» победы на Евровидении 

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Зрители Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет, его результаты опубликованы в официальном аккаунте конкурса в твиттере. Участники опроса переместили победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место.

Новым лидером Евровидения-2008 пользователи твиттера выбрали украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. Следом за ней в обновленном рейтинге идут представители Греции и Исландии.

"Приятно получать такие новости из Европы!" — прокомментировала свою "победу" Лорак в инстаграме.

Продюсер Яна Рудковская , в свою очередь, в беседе с телеканалом "360" отметила, что сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением пары тысяч фанатов в твиттере нельзя.

"Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить", — сказала она.

Рудковская назвала победу Билана беспрецедентной, отметив, что его номер был невероятно запоминающимся.