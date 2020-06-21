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Пригожин прокомментировал сообщения о «разорении своего бизнеса» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Пригожин прокомментировал сообщения о «разорении бизнеса»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы разорении одного из его бизнесов. Речь идет о компании под названием «Гуд Фуд Стайл».
Ранее в Сети появилась информация, что указанная компания «ушла в минус на 4,7 миллиона», и Федеральная налоговая служба (ФНС) отказала ей в выплате. По данным СМИ, компания была открыта Пригожиным вместе с супругой Валерией и музыкантом Эмином Агаларовым в 2018 году.
Как пояснил Пригожин корреспонденту «Вечерней Москвы», данная компания никак с ним не связана. По его словам, он является учредителем совместно с Эмином Агаларовым только в одной компании.
— Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют, — пояснил продюсер.
Он добавил, что «не в курсе», как обстоят дела в указанной компании.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Федеральная налоговая служба
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