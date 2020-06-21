Стало известно, почему Пригожину не дали кредит 

Много шума в свое время наделали слова Иосифа Пригожина о том, в какое чудовищное положение попали в связи с пандемией представители шоу-бизнеса.

Позднее продюсеру и его супруге даже пришлось оправдываться, уверяя публику, что они имели в виду тех артистов, кто занят на рядовых ставках.

Что же касается их семьи, так они — добросовестные налогоплательщики и своих работников не поувольняли даже в этой трудной ситуации.

Так вот журналисты выяснили, что компания Пригожина, занимающаяся производством диетического питания «Гуд Фуд Стайл» (выпускает продукты под брендом No Secret by Valerya) в прошлом году показала убыток 4,7 миллиона.

Месяц назад ее владелец подал заявление в ФНС о предоставлении беспроцентного кредита ради выплаты сотрудникам МРОТ (12130 рублей на человека), — информирует Экспресс Газета.

И… получил отказ. Налоговая служба выяснила, что что «Гуд Фуд Стайл» уволила часть работников еще в марте, когда кризис только начинался.

Как сообщал «Рамблер», супруг Валерии опроверг сообщения о вложении средств в 3-миллиардный особняк.

По словам Пригожина, он недавно действительно был в гостях у друга, которому принадлежит эта недвижимость. Однако в планах покупать этот дом у Пригожина не было.