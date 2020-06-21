Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, почему Пригожину не дали кредит 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Стало известно, почему Пригожину не дали кредит
Фото: Instagram
Много шума в свое время наделали слова Иосифа Пригожина о том, в какое чудовищное положение попали в связи с пандемией представители шоу-бизнеса.
Позднее продюсеру и его супруге даже пришлось оправдываться, уверяя публику, что они имели в виду тех артистов, кто занят на рядовых ставках.
«Какие вы глупые»: Пригожин оскорбил Шнурова и Лепса
Что же касается их семьи, так они — добросовестные налогоплательщики и своих работников не поувольняли даже в этой трудной ситуации.
Так вот журналисты выяснили, что компания Пригожина, занимающаяся производством диетического питания «Гуд Фуд Стайл» (выпускает продукты под брендом No Secret by Valerya) в прошлом году показала убыток 4,7 миллиона.
Месяц назад ее владелец подал заявление в ФНС о предоставлении беспроцентного кредита ради выплаты сотрудникам МРОТ (12130 рублей на человека), — информирует Экспресс Газета.
И… получил отказ. Налоговая служба выяснила, что что «Гуд Фуд Стайл» уволила часть работников еще в марте, когда кризис только начинался.
Как сообщал «Рамблер», супруг Валерии опроверг сообщения о вложении средств в 3-миллиардный особняк.
По словам Пригожина, он недавно действительно был в гостях у друга, которому принадлежит эта недвижимость. Однако в планах покупать этот дом у Пригожина не было.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Комментарии 2
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Дочь замуровавшей сына высказалась о трагедии
Дочь замуровавшей сына высказалась о трагедии
Федор Добронравов лишился работы
Федор Добронравов лишился работы
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение