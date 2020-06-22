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Семина: «Федосеева-Шукшина — аморалка» 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
Семина: «Федосеева-Шукшина — аморалка»
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина — аморалка, которую интересуют лишь мужчины и деньги. Об этом ее коллега Тамара Семина заявила «Комсомольской правде».
Осенью 2018 года, как сообщал «Рамблер», 81-летняя Федосеева-Шукшина вышла замуж за 73-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова. Осенью 2019-го она переоформила на супруга одну из своих квартир, а затем попросила вернуть. Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника, чтобы уберечь от родственников жены.
Те, в свою очередь, обвинили продюсера в корысти. Некоторое время назад дочь актрисы Ольга Шукшина стала рассказывать о данной ситуации на различных ток-шоу.
«Опять телевидение носится с Федосеевой!» — посетовала Семина вчера.
Она назвала коллегу аморалкой, которой до фени ее дети и внуки и которая всегда интересовалась исключительно деньгами и мужчинами. Актриса сообщила, что ей противно, что наследники второго мужа Федосеевой-Шукшиной писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, сейчас носятся с ней.
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Шоу-бизнес , Тамара Семина , Лидия Федосеева-шукшина , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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