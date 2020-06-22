Лысенков объяснил решение убрать Ефремова из сериала

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Сериал "Вампиры средней полосы" не доснят, дальнейшая судьба проекта пока неизвестна, сообщил "Газете.ру" актер Дмитрий Лысенков

Ранее СМИ растиражировали слова Лысенкова, якобы заявившего, что из сериала вырежут уже отснятые сцены с Михаилом Ефремовым . Сам артист пояснил, что производство картины остановилось из-за эпидемии коронавируса.

"А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно. Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже", — сказал Лысенков.

При этом актер подчеркнул, что о каком-либо окончательном решении ему не сообщали.