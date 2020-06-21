Адвокат: Ефремову звонил друг с просьбой о помощи

Эльман Пашаев, адвокат который представляет интересы Михаила Ефремова рассказал , что перед трагической аварией актеру звонил друг из Украины, — сообщает Слово и Дело.

У этого человека в больницу в Москве попали в тяжелом состоянии мать и жена. Он попросил Ефремова позаботиться о родных женщинах.

Адвокат считает, что актер, который не очень хорошо помнит события рокового вечера, мог, находясь в нетрезвом состоянии, поехать в больницу, выполняя просьбу знакомого.