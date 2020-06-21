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Адвокат: Ефремову звонил друг из Украины с просьбой о помощи 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Адвокат: Ефремову звонил друг с просьбой о помощи
Фото: Instagram
Эльман Пашаев, адвокат который представляет интересы Михаила Ефремова, рассказал, что перед трагической аварией актеру звонил друг из Украины, — сообщает Слово и Дело.
У этого человека в больницу в Москве попали в тяжелом состоянии мать и жена. Он попросил Ефремова позаботиться о родных женщинах.
Адвокат считает, что актер, который не очень хорошо помнит события рокового вечера, мог, находясь в нетрезвом состоянии, поехать в больницу, выполняя просьбу знакомого.
Как ранее писал «Рамблер», Эльман Пашаев отверг озвученную на телевидении версию, что Михаил Олегович, якобы, напился после скандальных откровений своей дочери Анны Марии, которая в эфире НТВ заявила, что хочет сменить пол и выйти замуж за подругу.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , НТВ
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