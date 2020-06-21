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СМИ рассказали о любовницах принца Уильяма 

Майк Габриелян 30 минут назад
СМИ рассказали о любовницах принца Уильяма
Фото: globallookpress.com
СМИ опубликовали список предполагаемых любовниц британского принца. Сегодня внуку английской королевы, принцу Уильяму исполнилось 38 лет. У него статус образцового семьянина, но в СМИ периодически появляются сообщения об изменах будущего короля, пишет StarHit.
Издание собрало все случаи, когда принца Уильяма обвиняли в изменах нынешней супруге Кейт Миддлтон.
Первой любовью 16-летнего принца называют Джессику Крейг. Роман начался, когда Уильям уже встречался с Кейт. Ходили слухи, что наследник хотел сохранить отношения с обеими девушками, но многоженца из него не получилось. Крейг и Уильям расстались и стали друзьями. Позднее их видели вместе на пресс-конференциях и на охоте.
Будучи студентом принц увлекался и дочкой банкира, Изабеллой Анструтер-Гох-Калсорп. Уильям красиво ухаживал за нею, но взаимности не дождался. Девушка позднее говорила, что они остались друзьями.
Были подозрения в неверности Уильяма и после свадьбы с Кейт. Три года назад в королевской семье разгорелся скандал: принц неожиданно манкировал мероприятиями в честь Дня Содружества и уехал на горнолыжный курорт отдыхать с моделью Софи Тейлор.
В прошлом году сплетни сопровождали подругу и соседку Кейт Миддлтон — девушку по имени Роуз Ханбери. По слухам, Роуз и Уильям стали любовниками, когда Кейт была тяжела третьим ребёнком. Тайные свидания якобы проходили в доме Ханбери. Когда Кейт узнала об этом, она моментально прекратила общаться с подружкой.
Осенью прошлого года принца заподозрили в неравнодушии к певице Рите Ора. На гала-концерте в честь 50-летия благотворительного фонда Уильям пообщался с артисткой за кулисами. Свидетели говорили, что они обнялись, поцеловались и долго беседовали, хотя по протоколу прикасаться к монархическим отпрыскам нельзя.
Все эти возможные измены принца никем не доказаны и существуют в воображении журналистов. Семья Уильяма со стороны кажется идеальной. Если измены и были, то будущий король сумел их скрыть и сохранить безупречную репутацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что однополчанин принца Уильяма и принца Гарри умер от коронавируса.
Видео дня. Эскимо перестанут выпускать в США из уважения к эскимосам
Комментарии
Шоу-бизнес , Рита Ора , Софи Тейлор , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , StarHit
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