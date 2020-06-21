«Все же лучше, чем молчать!»: Анна Нетребко

Впервые с начала пандемии коронавируса в Дрезденской Опере начались концерты. Давали «Дон Карлоса».
Выступали Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и другие звезды.
Для того, чтобы не допустить распространения инфекции ковида были разработаны специальные условия для зрителей и артистов.
Анна Нетребко рассказала о том, какие в Опере теперь правила.
«В Дрезденской Опере мы будем выступать по новым условиям — на сцене будет находиться только 8 оркестрантов, больше нельзя. Певцы и музыканты должны стоять на сцене на расстоянии в полтора метра. Поворачиваться друг к другу и прикасаться нельзя. Концерт идёт час тридцать без перерыва. В зале будет присутствовать до 400 человек. Ни зрителям, не выступающим маски в зале не нужны. Всё же лучше, чем молчать до весны!», — приводит слова примы «Комсомольская правда».
Как ранее писал «Рамблер», Певица три месяца находилась в изоляции со своей семьей — сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. По словам оперной звезды, подобный перерыв в работе был для нее впервые.