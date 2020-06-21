Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме

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Во время поездки в Астрахань Анастасия Волочкова решила посетить храм на территории городского Кремля.

Ее очень обрадовал тот факт, что в то время как раз шла служба.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома…», — сообщила она в микроблоге.

Фотография у дверей церкви, однако, фолловеров привела в недоумение.

Для начала, их возмутил совершенно неподобающий и странный наряд Анастасии.

Балерина пришла туда в откровенном сарафане с разрезами и меховой накидке (в тридцатиградусную жару).

Ну и слова королевы шпагатов о том, что она рада помолиться не только дома, вызвали только смех.

«А ты молишься дома? Ну-ну…», «Батюшка, наверное, вас благословил на шпагат», «В церковь можно было и поскромнее одеться, это же не павильон НТВ, зачем людей раздражать, и устраивать из всего понты», «А молиться надо только в мехах, „Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной?“.

Как ранее сообщал „Рамблер“, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что прошла тестирование на коронавирусную инфекцию.