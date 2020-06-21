Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова пришла в храм в наряде для вечеринки 

Ирина Лебедева и ещё 3 13 минут назад
Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме
Фото: Instagram
Во время поездки в Астрахань Анастасия Волочкова решила посетить храм на территории городского Кремля.
Ее очень обрадовал тот факт, что в то время как раз шла служба.
«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома…», — сообщила она в микроблоге.
Фотография у дверей церкви, однако, фолловеров привела в недоумение.
Для начала, их возмутил совершенно неподобающий и странный наряд Анастасии.
Балерина пришла туда в откровенном сарафане с разрезами и меховой накидке (в тридцатиградусную жару).
Ну и слова королевы шпагатов о том, что она рада помолиться не только дома, вызвали только смех.
«А ты молишься дома? Ну-ну…», «Батюшка, наверное, вас благословил на шпагат», «В церковь можно было и поскромнее одеться, это же не павильон НТВ, зачем людей раздражать, и устраивать из всего понты», «А молиться надо только в мехах, „Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной?“.
Как ранее сообщал „Рамблер“, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что прошла тестирование на коронавирусную инфекцию.
Как написала звезда в своем Instagram, результат оказался отрицательно-положительным — отрицательным по COVID-19, но положительным на „добропорядочность, честность и преданность“.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Комментарии 17
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Волочкова , НТВ , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине
Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине
Буланова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Буланова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение