Раскрыта стоимость лечения вдовы Кобзона 

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Нелли Кобзон госпитализирована в частную клинику Лапино с подозрение на коронавирус.

Учитывая то, что Нелли Михайловна из-за возраста находится в группе риска, родственники решили не рисковать и поместить ее под наблюдение опытных медиков, — рассказывает «Комсомольская правда».

В Лапино вылечили сына Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова , а также многих других известных пациентов.

Сутки госпитализации в стационар «Лапино» с комплексом всех необходимых услуг «Люкс» стоит 37700 рублей, «стандарт» — 29300 рублей. В эту стоимость входит размещение, уход, питание и лечение.

Пока семья Нелли Михайловны не подтвердила что у нее именно коронавирус.

Как ранее сообщал «Рамблер», Нелли Кобзон заявила, что диктор советского телевидения Светлана Моргунова находится в подавленном состоянии после смерти сына.

Её единственный наследник скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом.