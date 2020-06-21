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Раскрыта стоимость лечения вдовы Кобзона 

Ирина Лебедева 1 час назад
Раскрыта стоимость лечения вдовы Кобзона
Фото: РИА Новости
Нелли Кобзон госпитализирована в частную клинику Лапино с подозрение на коронавирус.
Учитывая то, что Нелли Михайловна из-за возраста находится в группе риска, родственники решили не рисковать и поместить ее под наблюдение опытных медиков, — рассказывает «Комсомольская правда».
В Лапино вылечили сына Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова, а также многих других известных пациентов.
Сутки госпитализации в стационар «Лапино» с комплексом всех необходимых услуг «Люкс» стоит 37700 рублей, «стандарт» — 29300 рублей. В эту стоимость входит размещение, уход, питание и лечение.
Пока семья Нелли Михайловны не подтвердила что у нее именно коронавирус.
Как ранее сообщал «Рамблер», Нелли Кобзон заявила, что диктор советского телевидения Светлана Моргунова находится в подавленном состоянии после смерти сына.
Её единственный наследник скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Светлана Моргунова , Нелли Кобзон , Стас Михайлов , Комсомольская правда
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