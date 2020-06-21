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«Уеду к своей коровке»: Успенская хочет сбежать в деревню 

Ирина Лебедева 38 минут назад
«Уеду к своей коровке»: Успенская хочет в деревню
Фото: Instagram
В период самоизоляции Любовь Успенская жила в подмосковной деревне.
В инстаграме певица время от времени выкладывала «отчеты» о деревенской жизни — отчаянная Любовь Залмановна сама ездила на тракторе и доила корову.
По ее словам, из нее получилась бы неплохая доярка.
Теперь звезда вернулась домой и устроила поклонникам виртуальную экскурсию по своему саду.
Успенская рассказала, что этот чудесный оазис цветов и зелени — ее любимое детище.
«Дом, милый дом! Ко всему, что есть в этом саду, я приложила свою руку. Высаживала, полола, выбирала, поливала, косила. Горжусь этой красотой! Отдыхаю тут душой», — написала она в микроблоге.
И призналась что соскучилась по деревне, едва успев уехать.
«Я только вернулась из деревни. Так полюбила сельское хозяйство! Как я люблю природу! Лес и деревня — очень круто было! Захочу, поеду снова в деревню, вернусь к своей коровке», — сообщила певица.
Как ранее писал «Рамблер», королева русского шансона намерена создать петицию в защиту Михаила Ефремова, которую, по мысли Любови Залмановны, подпишут многие деятели искусства.
Успенская призывает не допустить того, чтобы Ефремов повторил судьбу академика Андрея Сахарова и писателя Александра Солженицына, которые преследовались ни за что.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Сахаров , Михаил Ефремов , Александр Солженицын , Любовь Успенская
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