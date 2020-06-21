Экс-звезда Дома-2 отказался жить с «сумасшедшим человеком» 

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Венцеслав Венгржановский, экс-звезда Дома-2, пытается расторгнуть брак с супругой Дарьей.

Пара прожила вместе всего три месяца. Дело в том, что на их свадьбе появилась любовница Венцеслава, и объявила, что она беременна от новобрачного.

Ситуация настолько потрясла молодую жену, что через некоторое время она попыталась покончить с собой.

Девушку удалось спасти, сейчас она под наблюдением специалистов. У нее серьезные проблемы с психикой.

Венцеслав теперь мечтает расторгнуть брак с Дарьей и воссоединиться с беременной Лерой. Он планирует признать ребенка официально.

Но Дарья против развода. Ситуация зашла в тупик.

«Я был у адвоката. Меня Даша шантажирует, если мы разведемся, то она покончит с собой. Не дает мне расторгнуть брак. Но жить с сумасшедшим человеком я не хочу и побаиваюсь этого», — цитирует слова Венцеслава СтарХит.