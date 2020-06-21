Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я тебе благодарен за сына»: звезда «Универа» Алексей Лемар разводится после пяти лет брака 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Звезда «Универа» Алексей Лемар разводится
Фото: globallookpress.com
Актер Алексей Лемар, ставший знаменитым после роли обаятельного Гоши в сериале «Универ», объявил о своем разводе. Для поклонников артиста эта новость оказалась шокирующей. Ведь совсем недавно его отношения с Мариной Мельниковой казались идеальными.
Любимец публики некогда увидел свою супругу в документальном фильме про инструктора по йоге, которая путешествует по всему миру. Он был настолько очарован ей, что стал искать ее в Интернете. Нашел, приехал к ней на родину в Киев, покорив ее сердце. В 2015 году пара расписалась, отметив также событие согласно ведическим и тибетским традициям. Будучи до этого Гавриловым, Алексей даже сменил фамилию на Лемар, которая состоит из его имени (Ле -Леша) и любимой (Ма — Марина). В 2018-м году у них родился наследник по имени Соломон.
«Я тебе благодарен за сына и за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой, если как пара мы попали в ненастье», — написал в личном блоге артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

У нас с @marina_lemar получились отличные выходные, мы успели посетить множество детских развивающих площадок, сходить в кино, погулять по паркам, отправиться в контактный зоопарк и даже посетить открытие КХЛ от души поболеть за любимый ЦСКА против Авангарда, а сын впервые побывал на большом хоккейном стадионе и немного испугался шума болельщиков, ну а вечер мы завершим объятиями при просмотре семейного кино, ведь уже завтра я улечу на ВЭФ2019 на целых 5 дней и буду скучать по нашей маленькой, дружной семье. #LeMarFamily #mastercard #бесценнаялига #LeMarUniverse

Публикация от  Алексей Гаврилов (Лемар) (@alexey_lemar)

Марина сообщила в социальных сетях, что любит Алексея и остается с ним в достойных отношениях. Их решение — не эмоциональное и взвешенное, они постараются остаться хорошими родителями для ребенка, ради чего проходят терапию. Ничего конкретного о причинах развода супруги не сказали.
«Не будет никаких подробностей и полоскания нижнего белья», — предупредила девушка.
Видео дня. Москву затопило
Teleprogramma.pro: последние новости
За «сельхоз» ответили: оскорбленный музыкант выиграл суд у Comedy Club За «сельхоз» ответили: оскорбленный музыкант выиграл суд у Comedy Club «Анна Ковальчук – идеальная женщина»: неженатый Борис Корчевников признался в любви актрисе «Анна Ковальчук – идеальная женщина»: неженатый Борис Корчевников признался в любви актрисе «Ни денег, ни драгоценностей», солист Uma2rman показал свой трехэтажный дом после ограбления «Ни денег, ни драгоценностей», солист Uma2rman показал свой трехэтажный дом после ограбления
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Алексей Лемар , Марина Мельникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Появились первые жертвы резни в Великобритании
Появились первые жертвы резни в Великобритании
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Вдова Кобзона госпитализирована
Вдова Кобзона госпитализирована
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение