Звезда «Универа» Алексей Лемар разводится

Актер Алексей Лемар , ставший знаменитым после роли обаятельного Гоши в сериале «Универ», объявил о своем разводе. Для поклонников артиста эта новость оказалась шокирующей. Ведь совсем недавно его отношения с Мариной Мельниковой казались идеальными.

Любимец публики некогда увидел свою супругу в документальном фильме про инструктора по йоге, которая путешествует по всему миру. Он был настолько очарован ей, что стал искать ее в Интернете. Нашел, приехал к ней на родину в Киев, покорив ее сердце. В 2015 году пара расписалась, отметив также событие согласно ведическим и тибетским традициям. Будучи до этого Гавриловым, Алексей даже сменил фамилию на Лемар, которая состоит из его имени (Ле -Леша) и любимой (Ма — Марина). В 2018-м году у них родился наследник по имени Соломон.

«Я тебе благодарен за сына и за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой, если как пара мы попали в ненастье», — написал в личном блоге артист.

Марина сообщила в социальных сетях, что любит Алексея и остается с ним в достойных отношениях. Их решение — не эмоциональное и взвешенное, они постараются остаться хорошими родителями для ребенка, ради чего проходят терапию. Ничего конкретного о причинах развода супруги не сказали.