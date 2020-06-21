Вдова Кобзона госпитализирована

Буквально недавно Нелли Михайловна прекрасно себя чувствовала и пребывала в отличном настроении.

Близкие даже заподозрили, что у нее появился ухажер, которого женщина пока что скрывает. Кобзон пришлось публично развеять эти подозрения.

«Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет», - приводит слова вдовы Иосифа Давыдовича Тvzvezda.ru.

Нелли Михайловна в силу возраста — ей 69 лет — в группе риска, поэтому она практически не выходила из дома.

Тем не менее, каким— то образом она подцепила инфекцию COVID-19. Было принято решение госпитализировать ее в клинику Лапино, где сейчас ее здоровьем занимаются специалисты.