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Вдова Кобзона попала в больницу с коронавирусом 

Ирина Лебедева и ещё 8 24 минуты назад
Вдова Кобзона госпитализирована
Фото: ТАСС
Буквально недавно Нелли Михайловна прекрасно себя чувствовала и пребывала в отличном настроении.
Близкие даже заподозрили, что у нее появился ухажер, которого женщина пока что скрывает. Кобзон пришлось публично развеять эти подозрения.
«Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет», - приводит слова вдовы Иосифа Давыдовича Тvzvezda.ru.
Нелли Михайловна в силу возраста — ей 69 лет — в группе риска, поэтому она практически не выходила из дома.
Тем не менее, каким— то образом она подцепила инфекцию COVID-19. Было принято решение госпитализировать ее в клинику Лапино, где сейчас ее здоровьем занимаются специалисты.
Как ранее писал «Рамблер», должники певца Иосифа Кобзона подали в суд на его вдову Нелли Кобзон — потребовали вернуть им взятые в залог произведения искусства стоимостью 18 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Общество , Коронавирус , Иосиф Кобзон
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