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«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии 

Ирина Лебедева 27 минут назад
«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии
Фото: РИА Новости
Знаменитый сатирик признался, что возраст — Михаилу Жванецкому 86 лет — берет свое и чувствует он себя неважно.
«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» — приводит его слова СтарХит.
Несмотря на пандемию коронавируса, Жванецкий хотел сходить попрощаться с умершим недавно коллегой Анатолием Трушкиным. Но не нашел сил.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что сатирику врачи поставили онкологический диагноз. Однако сам Михаил Михайлович эти сведения тогда опроверг.
Как ранее сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий в честь Дня смеха обратился к согражданам и призвал не расстраиваться из-за пустяков и сохранять хорошее настроение даже в сложившейся ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Михаил Жванецкий , StarHit
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