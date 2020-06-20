«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии 

Знаменитый сатирик признался, что возраст — Михаилу Жванецкому 86 лет — берет свое и чувствует он себя неважно.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» — приводит его слова СтарХит.

Несмотря на пандемию коронавируса, Жванецкий хотел сходить попрощаться с умершим недавно коллегой Анатолием Трушкиным . Но не нашел сил.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что сатирику врачи поставили онкологический диагноз. Однако сам Михаил Михайлович эти сведения тогда опроверг.