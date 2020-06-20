«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии 

Знаменитый сатирик признался, что возраст — Михаилу Жванецкому 86 лет — берет свое и чувствует он себя неважно.
«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» — приводит его слова СтарХит.
Несмотря на пандемию коронавируса, Жванецкий хотел сходить попрощаться с умершим недавно коллегой Анатолием Трушкиным. Но не нашел сил.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что сатирику врачи поставили онкологический диагноз. Однако сам Михаил Михайлович эти сведения тогда опроверг.
Как ранее сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий в честь Дня смеха обратился к согражданам и призвал не расстраиваться из-за пустяков и сохранять хорошее настроение даже в сложившейся ситуации с коронавирусом.