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«Ну это очень жестоко»: Слепаков посмеялся над Джиганом 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«Ну это очень жестоко»: Слепаков посмеялся над Джиганом
Фото: РИА Новости
Семен Слепаков был гостем программы «Вечерний Ургант». Там он не упустил возможности объявить, что ему не нравится творчество рэпера Джигана, а также съязвить по поводу его внешности, — рассказывает СтарХит.
На «Вечернем Урганте» нововведение — телепарикмахерская. Гости студии теперь смогут постричься непосредственно в прямом эфире.
Только стрижку выбирают не клиент, и не стилист. Гость крутит барабан, и стрелочка показывает на фото того, чей образ будут примерять на «модель» в парикмахерском кресле.
Так вот на этот раз клиенту, решившемуся на смену имиджа, достался образ Джигана. Да еше тот, где он лысый, без бровей и бороды.
«Джиган позднего периода. Период полураспада. Период, когда у Джигана все: и карьера, и брак трещали по швам», — сказал Ургант.
Несколько месяцев назад Джиган, бурно отмечая рождение сына, сбрил брови и бороду и в таком виде вел эфиры, параллельно требуя от маленькой дочери, чтобы она принесла ему выпить.
И вот именно под такого Джигана и подстригли клиента. Семен Слепаков заявил, что теперь его не отличить от рэпера.
И при этом ядовито прошелся и по творчеству музыканта, якобы пожалев свежеподстриженного гостя.
«Ну это очень жестоко. Мало того, что вы с Сашей такое сделали, еще и диск подарили Джигана!», — заметил Слепаков.
Как ранее писал «Рамблер», головинский суд Москвы не стал расторгать брак рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) и дизайнера Оксаны Самойловой.
Ни один из супругов на заседание не явился, производство прекратили в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.
Видео дня. Москву затопило
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Семен Слепаков , StarHit
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