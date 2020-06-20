«Ну это очень жестоко»: Слепаков посмеялся над Джиганом 

Семен Слепаков был гостем программы «Вечерний Ургант». Там он не упустил возможности объявить, что ему не нравится творчество рэпера Джигана, а также съязвить по поводу его внешности, — рассказывает СтарХит.

На «Вечернем Урганте» нововведение — телепарикмахерская. Гости студии теперь смогут постричься непосредственно в прямом эфире.

Только стрижку выбирают не клиент, и не стилист. Гость крутит барабан, и стрелочка показывает на фото того, чей образ будут примерять на «модель» в парикмахерском кресле.

Так вот на этот раз клиенту, решившемуся на смену имиджа, достался образ Джигана. Да еше тот, где он лысый, без бровей и бороды.

«Джиган позднего периода. Период полураспада. Период, когда у Джигана все: и карьера, и брак трещали по швам», — сказал Ургант.

Несколько месяцев назад Джиган, бурно отмечая рождение сына, сбрил брови и бороду и в таком виде вел эфиры, параллельно требуя от маленькой дочери, чтобы она принесла ему выпить.

И вот именно под такого Джигана и подстригли клиента. Семен Слепаков заявил, что теперь его не отличить от рэпера.

И при этом ядовито прошелся и по творчеству музыканта, якобы пожалев свежеподстриженного гостя.

«Ну это очень жестоко. Мало того, что вы с Сашей такое сделали, еще и диск подарили Джигана!», — заметил Слепаков.

Как ранее писал «Рамблер», головинский суд Москвы не стал расторгать брак рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) и дизайнера Оксаны Самойловой

Ни один из супругов на заседание не явился, производство прекратили в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.