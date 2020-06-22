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«Это было убийство»: подробности гибели звезды «Дома 2» 

Артём Кульша 28 минут назад
Названа новая версия смерти участницы «Дома-2»
Фото: аккаунт в "ВКонтакте" Анастасии Тарасюк
Телезвезда Анастасия Тарасюк была убита. Об этом ее бывший возлюбленный Альберт Резин заявил «СтарХиту».
Тарасюк, как сообщал «Рамблер», была участницей реалити-шоу «Дом 2». В июне 2018 года она скончалась в возрасте 24 лет в результате падения из окна.
«Трагедия шокировала многих поклонников телепроекта ("Дом 2". — Прим. ред.). Однако после похорон все неожиданно забыли про звезду», — отмечает «СтарХит».
Сегодня Резин в беседе с изданием посетовал на то, что друзья не навещают могилу Тарасюк на Троекуровском кладбище в Москве. Также он признался, что сам по-прежнему думает о произошедшей с ней трагедии, а порой даже видит бывшую возлюбленную во сне.
Ранее Резин рассказывал, что Тарасюк работала в эскорте, а незадолго до смерти узнала, что беременна. Сегодня он выразил уверенность, что ее падение из окна не было самоубийством — она не была похожа на человека, который способен пойти на подобное, и никогда об этом даже не задумывалась.
«Это было убийство», — высказал он свое мнение, добавив, что убить звезду «Дома 2» мог новый возлюбленный.
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Шоу-бизнес , StarHit
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