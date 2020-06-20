В герои-любовники Королева выбрала тракториста 

Наташа Королева сейчас занята съемками клипа на песню «Давай гуляй». Место для съемки певица выбрала рядышком со своим домом — в подмосковном Крекшино.

В инстаграме звезда выложила видео, где рассказала, как происходит этот творческий процесс. И отметила, что главного героя клипа она приглядела заранее.

«Для нового видео на песню Давай гуляй на роль главного героя я пригласила простого парня нашего тракториста Димона! Народная песня — Народный герой! Скоро премьера!», — написала Наташа в микроблоге.

Певица пожаловалась, правда, со смехом, что погода всегда препятствует съемкам — то жара, то холод. Но на качество клипов это все равно не влияет.

«Больше всего я ценю наши видеоработы за то, что в них принимают участие непрофессиональные актеры. Зато как они справляются с этой задачей! Вот Димку я давно приметила, как он красиво ездит у нас на тракторе по поселку. Вижу, фактурный чел, надо как-то в клип. Вот Димон сейчас проучаствует, героя-любовника сыграет», — сказала Королева.

Как ранее писал «Рамблер», певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (более известный как Тарзан) потеряли бизнес из-за коронавируса.