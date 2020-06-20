Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В герои-любовники Королева выбрала тракториста 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
В герои-любовники Королева выбрала тракториста
Фото: Instagram
Наташа Королева сейчас занята съемками клипа на песню «Давай гуляй». Место для съемки певица выбрала рядышком со своим домом — в подмосковном Крекшино.
В инстаграме звезда выложила видео, где рассказала, как происходит этот творческий процесс. И отметила, что главного героя клипа она приглядела заранее.
«Для нового видео на песню Давай гуляй на роль главного героя я пригласила простого парня нашего тракториста Димона! Народная песня — Народный герой! Скоро премьера!», — написала Наташа в микроблоге.
Певица пожаловалась, правда, со смехом, что погода всегда препятствует съемкам — то жара, то холод. Но на качество клипов это все равно не влияет.
«Больше всего я ценю наши видеоработы за то, что в них принимают участие непрофессиональные актеры. Зато как они справляются с этой задачей! Вот Димку я давно приметила, как он красиво ездит у нас на тракторе по поселку. Вижу, фактурный чел, надо как-то в клип. Вот Димон сейчас проучаствует, героя-любовника сыграет», — сказала Королева.
Как ранее писал «Рамблер», певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (более известный как Тарзан) потеряли бизнес из-за коронавируса.
Артистка посетовала: из-за пандемии ей пришлось закрыть свои салоны красоты, а супругу — фитнес-залы.
Видео дня. Москву затопило
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение