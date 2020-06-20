Федор Добронравов лишился работы

Народный артист России Федор Добронравов уволился из театра Сатиры, написав заявление по собственному желанию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы театра.
Спектакли, в которых он был ранее занят, доиграть не получилось из-за пандемии коронавируса.
О причинах решения актера уйти из театра не сообщается.
Как ранее писал «Рамблер», российский артист Федор Добронравов сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с лихими «90-ми».
Выяснилось, что изоляция сильно ударила по его работе и доходам — на время карантина все его проекты заморозились. Как бы то ни было, актер стойко воспринял вынужденную паузу.