Федор Добронравов лишился работы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы театра.

Спектакли, в которых он был ранее занят, доиграть не получилось из-за пандемии коронавируса.

О причинах решения актера уйти из театра не сообщается.

Как ранее писал «Рамблер», российский артист Федор Добронравов сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с лихими «90-ми».

Выяснилось, что изоляция сильно ударила по его работе и доходам — на время карантина все его проекты заморозились. Как бы то ни было, актер стойко воспринял вынужденную паузу.