Фото Волочковой у храма взорвало сеть

На этот раз жители Астрахани , куда приехала эпатажная балерина по судейским делам, могли лицезреть Анастасию в босоножках на высокой платформе, легком сарафане с разрезом до бедра и меховой накидке на плечах.

Температура воздуха в этот день была больше 30 градусов.

В таком виде Волочкова сфотографировалась у ворот храма.

Снимок светская львица выложила в инстаграм, написав:

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома».

Обычно в последнее время Волочкова закрывает возможность оставлять комментарии в своей соцсети. Но по какой-то причине, забывчивости или иной, именно эта страничка оказалась открытой.

Подписчики не упустили возможности высказаться. Тем более, что было, что обсудить — меха в жаркий летний день явно привлекли внимание к своей хозяйке.