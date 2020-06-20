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«Шубка…чтоб не обгореть». Волочкова удивила публику 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Фото Волочковой у храма взорвало сеть
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику затейливыми нарядами.
На этот раз жители Астрахани, куда приехала эпатажная балерина по судейским делам, могли лицезреть Анастасию в босоножках на высокой платформе, легком сарафане с разрезом до бедра и меховой накидке на плечах.
Температура воздуха в этот день была больше 30 градусов.
В таком виде Волочкова сфотографировалась у ворот храма.
Снимок светская львица выложила в инстаграм, написав:
«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома».
Обычно в последнее время Волочкова закрывает возможность оставлять комментарии в своей соцсети. Но по какой-то причине, забывчивости или иной, именно эта страничка оказалась открытой.
Подписчики не упустили возможности высказаться. Тем более, что было, что обсудить — меха в жаркий летний день явно привлекли внимание к своей хозяйке.
«Вот люди смехом заливаются, чудо в шубе», «Шубка…чтоб не обгореть», «У нее под мехами сплит система?»
Как ранее писал «Рамблер», скандально известной балерине Анастасии Волочковой принадлежат 22 квартиры в элитном астраханском доме.
Видео дня. Москву затопило
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Астрахань
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