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Семья блогеров Земсковых может лишиться квартиры 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Семья блогеров Земсковых может лишиться квартиры
Фото: Рамблер
Алла и Дмитрий Земсковы, довольно известные блогеры, копили на квартиру своей мечты восемь лет.
Однако сразу после покупки оказались под угрозой выселения. Они угодили в ловушку мошенников, — рассказывает портал life.ru.
Фирма-владелец их жилья обанкротилась. Кредиторы подали в суд— они хотят вернуть свои деньги.
Досконально проверить юридическую чистоту квартиры Земсковы не успели, доверились продавцу. И вот — печальный результат.
Кстати, даже о предъявленном к ним иске они смогли узнать только случайно, от соседей, столкнувшихся с этой проблемой.
Сейчас Алле и Дмитрию предстоит борьба за законно приобретенное жилье. Кроме них пострадали еще 130 семей.
«Три дня у меня жена просто не спала — плакала. Потому что, вы понимаете, можно оказаться просто на улице, — цитирует слова Дмитрия life.
Как ранее писал «Рамблер», вспоминаются громкие случаи мошенничества с цифровыми подписями. С их помощью отбирают квартиры и переписывают фирмы. Депутаты уже предложили усилить контроль над их оформлением.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Земсков
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