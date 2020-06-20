Семья блогеров Земсковых может лишиться квартиры 

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Алла и Дмитрий Земсковы , довольно известные блогеры, копили на квартиру своей мечты восемь лет.

Однако сразу после покупки оказались под угрозой выселения. Они угодили в ловушку мошенников, — рассказывает портал life.ru.

Фирма-владелец их жилья обанкротилась. Кредиторы подали в суд— они хотят вернуть свои деньги.

Досконально проверить юридическую чистоту квартиры Земсковы не успели, доверились продавцу. И вот — печальный результат.

Кстати, даже о предъявленном к ним иске они смогли узнать только случайно, от соседей, столкнувшихся с этой проблемой.

Сейчас Алле и Дмитрию предстоит борьба за законно приобретенное жилье. Кроме них пострадали еще 130 семей.

«Три дня у меня жена просто не спала — плакала. Потому что, вы понимаете, можно оказаться просто на улице, — цитирует слова Дмитрия life.