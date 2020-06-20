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«Очень небедные люди»: раскрыты доходы «Уральских пельменей» 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
«Очень небедные»: раскрыты доходы «Уральских пельменей»
Фото: инстаграм
Сергей Нетиевский, экс— директор «Уральских пельменей», рассекретил доходы бывших коллег. Они вполне достойны — и в этом Нетиевский видит свою заслугу.
«С момента, когда я запустил шоу в 2009 году и до 2015 года актеры и авторы получили по официальным договорам от продакшн-компании свыше 400 миллионов рублей. Плюс, исходя из возросшей популярности и гонораров, коллектив получил на гастролях и корпоративах еще свыше 500 миллионов. Все это подтвержденная информация», — приводит его слова «Экспресс Газета».
После скандального расставания с директором, «Пельмени» по-прежнему, благодаря бренду и раскрученности, получают большие деньги.
«Сейчас, благодаря запущенному шоу и бренду, артисты зарабатывают около 300 миллионов рублей в год. Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и т.д. Но жадность увы — один из пороков. К сожалению, ребята забыли, сколько зарабатывал коллектив до 2009 года», — не удержался от упрека Нетиевский.
Как ранее писал «Рамблер», 16 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск коллектива к компании Нетиевского «Фест Хенд Медиа» и запретил той использовать товарный знак «Уральские пельмени» в названии первого концерта на СТС.
Также суд обязал компанию выплатить коллективу 300 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Сергей Нетиевский
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