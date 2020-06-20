«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове

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«Поднимал руку на женщин»: режиссер Сергеев про Ефремова 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Валерий Сергеев, театральный режиссер, выступая в эфире программы Андрея Малахова, обвинил Михаила Ефремова в скверном отношении к женщинам.
По словам Сергеева, у Ефремова это наследственное. Как и его отец, он невыносим в пьяном виде, агрессивен и не раз, даже при свидетелях, мог поднять руку на свою супругу или подругу.
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Надо отметить, что актер был пять раз женат.
«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — приводит слова Сергеева «Комсомольская правда.
Кроме того, по словам режиссера, Михаил Ефремов — алкоголик со стажем. Сергеев заявил, что тот „еще 30 лет назад был хроник“.
»20 лет назад Галина Борисовна (Волчек) назначила его художественным руководителем "Современника". И все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году».
Как ранее писал «Рамблер», однажды Ефремов ударил некогда жену Добровольскую табуреткой по голове, когда напился. Кругликову, по той же схеме, столкнул с лестницы и сломал ей руку.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Андрей Малахов , Валерий Сергеев , Комсомольская правда
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