«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове

По словам Сергеева, у Ефремова это наследственное. Как и его отец, он невыносим в пьяном виде, агрессивен и не раз, даже при свидетелях, мог поднять руку на свою супругу или подругу.

Надо отметить, что актер был пять раз женат.

«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — приводит слова Сергеева «Комсомольская правда.

Кроме того, по словам режиссера, Михаил Ефремов — алкоголик со стажем. Сергеев заявил, что тот „еще 30 лет назад был хроник“.

»20 лет назад Галина Борисовна (Волчек) назначила его художественным руководителем "Современника". И все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году».