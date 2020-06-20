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Боня решила раздать бесплатно ненужную одежду 

News.ru 4 часа назад
Боня решила раздать бесплатно ненужную одежду
Фото: globallookpress.com
Виктория Боня сообщила поклонникам, что хочет избавить от более чем половины своего гардероба и раздать одежду всем желающим. Только для этого «желающим» придётся ехать в Лондон, где она сейчас «собирает чемоданы».
О своей неслыханной щедрости экс-участница «Дома-2» объявила в Instagram-сторис. Боня пояснила, что не хочет ничего «тащить и везти». Она посетовала, что «всё это» висит, лежит и не носится.
Я поняла, что хочу тупо минимализм. Ребят, сейчас здесь я готова отдать половину того, что у меня есть. Я готова отдать всё, кроме туфлей. Туфли, сумки оставлю, — уточнила светская львица.
Пока неизвестно, позарился ли кто-нибудь на гардероб Бони и поехал за ненужной ей одеждой в Лондон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, которую раскритиковали за высказывание о россиянах с минимальной зарплатой, объяснила, что имела в виду. По её словам, она говорила не обо всех россиянах, а только о тех, кто страдает алкоголизмом.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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