Соседов: Урганту нет дела до своей падчерицы

Падчерица Ивана Урганта , 19-летняя Эрика Кикнадзе, со своим бойфрендом-афроамериканцем приняла участие в акции протеста против расового неравенства в Нью-Йорке . За смелый поступок и провокационные надписи на плакатах родственницу звезды жестко затравили в интернете. Справедлива ли критика в адрес Эрики, наш корреспондент поинтересовалась у Сергея Соседова

Эрика Кикнадзе учится в престижной школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, где она изучает искусство и фотографию. Живет в общежитии на Манхэттене и уже год встречается с однокурсником по имени Муса. Темнокожий парень, помимо учебы, еще и подрабатывает моделью. Эрика и Муса не смогли остаться в стороне от протестов против расизма, которые сейчас проходят в США . Они вышли на улицы Нью-Йорка с плакатами, на которых красовались провокационные надписи. Например, на плакате Мусы было написано: «Система имеет нас жестче, чем мы — ваших дочерей!» Как только информация о поступке падчерицы Ивана Урганта просочилась в сеть, на нее тут же посыпались негативные отзывы подписчиков. «Тебя что, чипировали?» — писали пользователи соцсетей в адрес Эрики.

— Падчерица Урганта, как говорится, ищет приключения на свою пятую точку, — говорит Сергей Соседов. — А кто ищет, тот всегда найдет! Ей, наверное, хочется какой-то движухи, ну пусть она так себя проявляет. Думаю, что Ваня к Эрике уже не имеет никакого отношения. Она уже выросла, а у него есть свои дети. Что ему какая-то падчерица? Скорее всего она уже отрезанный ломоть!Хоть Соседов и не осуждает родственницу звезды, от беспорядков и забастовок, которые сейчас происходят в США, он пребывает в ужасе. Напомним, что протесты и погромы в Америке начались в конце мая и спровоцированы они были гибелью темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Мужчину на улице задушил полицейский.

— Ситуация вышла из-под контроля, к сожалению, — продолжает наш собеседник. — Сейчас уже пошел какой-то «расизм наоборот», притесняют белых. Поэтому я бы сильно уж афроамериканцев не поддерживал. Ничего особенного они не сделали в мировом масштабе, и вся мировая культура принадлежит не Африке, а Европе и Азии. Я много раз был свидетелем того, как темнокожие люди очень вызывающе себя вели в Лондоне и в том же самом Нью-Йорке. Конечно, среди них много и нормальных людей, но все же я думаю, что темнокожим в первую очередь нужно задуматься о своем поведении.