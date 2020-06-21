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Рад, что ушёл: Нетиевский рассказал о жизни после «Уральских пельменей» 

News.ru и ещё 9 21 июня 2020
«Я рад»: Нетиевский об уходе из «Уральских пельменей»
Фото: личный архив
Бывший участник и экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский не жалеет об уходе из популярного юмористического проекта. По его словам, ему гораздо интереснее заниматься реализацией новых проектов, на которые раньше не хватало времени.
Шоумен отметил, что в какой-то момент любой человек его профессии перестаёт управлять бизнесом и, наоборот, оказывается у него в подчинении. И тогда приходится тратить на него всё время и здоровье в ущерб другим сторонам жизни.
Слава и деньги — не главное мерило счастья. Поэтому сейчас всё больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу, — цитирует Нетиевского Teleprogramma.pro.
Артист добавил, что сейчас у него в жизни иные приоритеты. В первую очередь, это семья, здоровье, и самосовершенствование. Благодаря этому удаётся жить «не из долженствования или страха, а из любви». Это артист назвал главным для любого человека.
Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. В ту пору проект, основанный участниками одноимённой команды КВН, трансформировался в телевизионную программу и стал очень популярным в России.
После творческого разрыва у шоумена с бывшими коллегами идут постоянные судебные тяжбы, связанные с правами на интеллектуальную собственность и с борьбой за деньги. Участники «Уральских пельменей» заявляют, что Нетиевский в своё время пытался «присвоить лишнего», а нынешний директор шоу Евгений Орлов обвинил предшественника в присвоении около 250 млн рублей, которые тот якобы не разделил с другими артистами шоу.
Имеет финансовые претензии и сам экс-руководитель. Ранее, как писал NEWS.ru, он сообщил, что в Арбитражном суде Москвы скоро начнутся разбирательства по двум искам о нарушении авторских прав — на 9 млн и 56 млн рублей. Отдельным иском Нетиевский попытается взыскать с Орлова 68 млн, которые тот, по его словам, вывел со счёта одной из его компаний.
В 2020 году коллектив через суд запретил Нетиевскому использовать бренд «Уральские пельмени».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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